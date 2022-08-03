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Эврика
1-й сезон
5-я серия

Эврика (сериал, 2006) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.82006, Eureka 1.5
Фантастика, Приключения0+

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О сериале

Эврика — высокотехнологичный город в штате Орегон, населенный блестящими учеными, работающими над новыми научными исследованиями. Город управляется корпорацией под названием Global Dynamics, которая находится под контролем Департамента обороны США. Существование города держится в секрете.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эврика»