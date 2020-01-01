7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 13 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Из этого урока вы узнаете о том, какие доказательства эволюционного процесса известны на данный момент, каким образом одни виды живых организмов могли превращаться в другие. Какие следы этого потрясающего процесса мы можем наблюдать на нашей планете и в нашем собственном теле на разных этапах его развития. Вы узнаете, какие животные ходили по Земле в далеком прошлом и что произошло с ними, а также как они связаны с современными существами. Перед вами развернется таинственная история зародыша нашего вида, который начинает свое существование с одноклеточной фазы и превращается в итоге во взрослого человека. Вы удивитесь поразительному сходству внешнего и внутреннего строения всех живых существ и прочим чудесам, возникшим на Земле под влиянием естественного отбора



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