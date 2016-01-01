Это я (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Проект документалиста Александра Расторгуева, трагически погибшего в 2018 году. Новый взгляд на жизнь людей рядом с нами, особенно актуальный в наше сложное время. Эти женщины взяли в руки камеру в надежде что-то изменить. И не выключат еe, пока не обретут своe счастье.



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