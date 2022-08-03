Это по дружбе (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Говорят, парни не плачут. После расставания с любимой автомеханик Джей Ти, лидер и душа компании, следует этому известному закону. Он не может признаться помешанным на тачках и скорости друзьям-хулиганам, что переживает. Джей Ти предпочитает прятать настоящие чувства за улыбкой, убеждая всех вокруг, что ему достаточно быть просто другом. Но чем упорнее он врeт сам себе, тем больше теряет контроль над собственной жизнью.

