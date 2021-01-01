Folk Сraft (сериал, 2021) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

ЭТО НУЖНО ВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ! Не думал что так получится отлить из алюминия
Литье алюминия – процесс очень увлекательный и полезный. Благодаря моим методам и технологиям вы поймете, как можно отлить в домашних условиях различные детали, самоделки, фигуры. А еще просмотр моего канала вам позволит получить приятные эмоции и сэкономить деньги.

11 мин / 00:11

