Это мы (сериал, 2019) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Джеку Пирсону сегодня 36. В этот же день у его жены Ребекки начинаются роды, в результате которых на свет появляются трое близнецов, правда один из малышей вскоре умирает. В то же самое время в ту же больницу поступает брошенный новорожденный мальчик. Уверенный, что в их семье должно быть трое детей, Джек убеждает Ребекку усыновить сироту. Сериал проследит путь взросления новоиспеченных Пирсонов – Кевина, Кейт и их приемного брата Рендалла – и покажет родительство глазами Джека и Ребекки.

