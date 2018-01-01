Это мы. Сезон 3. Серия 9
Wink
Сериалы
Это мы
3-й сезон
9-я серия

Это мы (сериал, 2018) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

8.82018, This Is Us
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Джеку Пирсону сегодня 36. В этот же день у его жены Ребекки начинаются роды, в результате которых на свет появляются трое близнецов, правда один из малышей вскоре умирает. В то же самое время в ту же больницу поступает брошенный новорожденный мальчик. Уверенный, что в их семье должно быть трое детей, Джек убеждает Ребекку усыновить сироту. Сериал проследит путь взросления новоиспеченных Пирсонов – Кевина, Кейт и их приемного брата Рендалла – и покажет родительство глазами Джека и Ребекки.

Сериал Это мы 3 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Это мы»