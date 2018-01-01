Это мы (сериал, 2018) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Это мы. Сезон 3. Серия 1
This Is Us
Драма, Комедия

О сериале

Джеку Пирсону сегодня 36. В этот же день у его жены Ребекки начинаются роды, в результате которых на свет появляются трое близнецов, правда один из малышей вскоре умирает. В то же самое время в ту же больницу поступает брошенный новорожденный мальчик. Уверенный, что в их семье должно быть трое детей, Джек убеждает Ребекку усыновить сироту. Сериал проследит путь взросления новоиспеченных Пирсонов – Кевина, Кейт и их приемного брата Рендалла – и покажет родительство глазами Джека и Ребекки.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

