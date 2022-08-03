Это мы (сериал, 2017) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
8.92017, This Is Us
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Джеку Пирсону сегодня 36. В этот же день у его жены Ребекки начинаются роды, в результате которых на свет появляются трое близнецов, правда один из малышей вскоре умирает. В то же самое время в ту же больницу поступает брошенный новорожденный мальчик. Уверенный, что в их семье должно быть трое детей, Джек убеждает Ребекку усыновить сироту. Сериал проследит путь взросления новоиспеченных Пирсонов – Кевина, Кейт и их приемного брата Рендалла – и покажет родительство глазами Джека и Ребекки.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb
- КОРежиссёр
Кен
Олин
- ККРежиссёр
Крис
Кох
- Режиссёр
Гленн
Фикарра
- Режиссёр
Джон
Рекуа
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- Актриса
Мэнди
Мур
- Актёр
Стерлинг
К. Браун
- КМАктриса
Крисси
Мец
- ДХАктёр
Джастин
Хартли
- СКАктриса
Сьюзэн
Келечи Уотсон
- КСАктёр
Крис
Салливан
- ЭБАктриса
Эрис
Бэйкер
- ФХАктриса
Фэйт
Херман
- ДУАктёр
Джон
Уэртас
- ДФСценарист
Дэн
Фогельман
- ИАСценарист
Исаак
Аптакер
- СБПродюсер
Стив
Бирс
- Продюсер
Гленн
Фикарра
- ДФПродюсер
Дэн
Фогельман
- ГРХудожник
Грег
Ричман
- ГФХудожник
Гари
Фруткофф
- ДБХудожник
Дэн
Бишоп
- ХЛМонтажёр
Ховард
Ледер
- БПОператор
Бретт
Павлак
- СККомпозитор
Сиддхартха
Кхосла