Это мы. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Это мы
2-й сезон
9-я серия

Это мы (сериал, 2017) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

8.92017, This Is Us
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джеку Пирсону сегодня 36. В этот же день у его жены Ребекки начинаются роды, в результате которых на свет появляются трое близнецов, правда один из малышей вскоре умирает. В то же самое время в ту же больницу поступает брошенный новорожденный мальчик. Уверенный, что в их семье должно быть трое детей, Джек убеждает Ребекку усыновить сироту. Сериал проследит путь взросления новоиспеченных Пирсонов – Кевина, Кейт и их приемного брата Рендалла – и покажет родительство глазами Джека и Ребекки.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Это мы»