Это мы. Сезон 1. Серия 3
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Это мы (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.82016, This Is Us
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Джеку Пирсону сегодня 36. В этот же день у его жены Ребекки начинаются роды, в результате которых на свет появляются трое близнецов, правда один из малышей вскоре умирает. В то же самое время в ту же больницу поступает брошенный новорожденный мальчик. Уверенный, что в их семье должно быть трое детей, Джек убеждает Ребекку усыновить сироту. Сериал проследит путь взросления новоиспеченных Пирсонов – Кевина, Кейт и их приемного брата Рендалла – и покажет родительство глазами Джека и Ребекки.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Это мы»