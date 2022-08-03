Это любовь (сериал, 2016) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Когда-нибудь каждый встречает, как ему кажется, свою половинку. И, чтобы в этом убедиться, нужно пройти три этапа развития, важных для каждой пары. Во-первых, перейти границу френдзоны и начать встречаться. Во-вторых, начать общий быт и проверить друг друга «на прочность». И, в-третьих, начать совместную жизнь в браке.

