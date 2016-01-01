Это любовь. Сезон 2. Серия 19
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Это любовь (сериал, 2016) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

2016, Это любовь. Сезон 2. Серия 19
Комедии18+

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Сюжет

Когда-нибудь каждый встречает, как ему кажется, свою половинку. И, чтобы в этом убедиться, нужно пройти три этапа развития, важных для каждой пары. Во-первых, перейти границу френдзоны и начать встречаться. Во-вторых, начать общий быт и проверить друг друга «на прочность». И, в-третьих, начать совместную жизнь в браке.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Это любовь»