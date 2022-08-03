Это грех (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Это грех. Серия 5
Это грех
1-й сезон
5-я серия
7.52021, It's a Sin
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Олли Александер и Нил Патрик Харрис блистают в эмоциональной драме от шоураннера сериалов «Годы» и «Близкие друзья» Расселла Т. Дэвиса. «Это грех» — ода любви и поиску себя в Лондоне 80-х. Сериал рассказывает о трех друзьях, переехавших в сердце Англии: здесь они будут взрослеть, влюбляться, разочаровываться, терять и находить.

Великобритания
Комедия, Драма
Full HD
47 мин / 00:47

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb