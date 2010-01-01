WinkСериалыЭто Англия 861-й сезон4-я серия
Это Англия 86 (сериал, 2010) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2010, This Is England '86
Драмы, Криминал18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
1986 год. Великобритания. Через 4 года после Фолклендской войны страну ждет новое потрясение.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Том
Харпер
- ШМРежиссёр
Шэйн
Медоуз
- ЭЭАктёр
Эндрю
Эллис
- ЭШАктёр
Эндрю
Шим
- ШКАктриса
Шанель
Крессвелл
- ДУАктриса
Даниэль
Уот�сон
- ДНАктёр
Джордж
Ньютон
- ХУАктриса
Ханна
Уолтерс
- ДГАктёр
Джозеф
Гилган
- ДХАктриса
Джо
Хартли
- ДХАктёр
Джонни
Харрис
- КДАктриса
Кэтерин
Дау Блайтон
- ШМСценарист
Шэйн
Медоуз
- ДТСценарист
Джек
Торн
- ЛДПродюсер
Либби
Дерди
- МХПродюсер
Марк
Херберт
- ЛХХудожница
Лиза
Холл
- ДКОператор
Дэнни
Коэн
- ЛЭКомпозитор
Людовико
Эйнауди