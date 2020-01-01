8 класс. География (сериал, 2020) сезон 10 серия 4 смотреть онлайн

WinkДетям8 класс. ГеографияНаселение РоссииЭтнический и языковой состав населения России
На этом видеоуроке все желающие смогут изучить тему Этнический и языковой состав населения России. При помощи него вы сможете получить представление об этносе и народе, сколько народов проживает на территории России, какой признак используется для выявления этноса, а также каков этнический и языковой состав населения России.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
