Если ЖЕНА не ДАЁТ мне свою поваренную книгу ☆ Беру свежие киви и заливаю их тестом ☆Получается пирог

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