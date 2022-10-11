Эскобар: Сын за отца (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Французский документальный сериал, в котором сын знаменитого наркобарона развенчивает мифы о своем отце. Глава колумбийского наркокартеля Пабло Эскобар был застрелен 2 декабря 1993 года, но разговоры о нем не утихают до сих пор. Доказательство тому – многочисленные фильмы и сериалы, вдохновленные его биографией или рассказывающие о нем. Но вот незадача – в одном из них сын Эскобара Хуан Пабло Эскобар обнаружил множество неточностей. Данный мини-сериал – его попытка восстановить историческую справедливость и изложить свою версию событий и преступлений, связанных с отцом.

