Еще одну и спать. Сезон 2. Серия 2
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Еще одну и спать
2-й сезон
2-я серия
7.12020, Еще одну и спать. Сезон 2. Серия 2
Реалити - шоу18+

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Еще одну и спать (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

«Еще одну и спать» — это не только мантра перед сном. Это еще и шоу Амедиатеки. Директор по производству и продвижению Amediateka Александра Нелюбина и кинокритик Егор Москвитин будут обсуждать самые громкие тв-новинки, приглашать в студию экспертов, блогеров и актеров. В общем, делать идеальное шоу для тех, кто хочет узнавать все самое важное из мира сериалов и никогда не задумываться о том, что посмотреть.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
SD
Время
35 мин / 00:35

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