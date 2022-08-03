Эш против Зловещих мертвецов. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина)
3-й сезон
1-я серия

Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина) (сериал, 2018) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

9.12018, Ash vs Evil Dead
Ужасы, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Последние тридцать лет Эш старательно избегал всего, что связано с воспоминаниями о зловещих мертвецах, но когда очередное нашествие грозит уничтожить все все население планеты, Эш становится единственным шансом человечества на спасение...

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эш против Зловещих мертвецов (в переводе Гоблина)»