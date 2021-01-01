Эрин Бланчфилд vs Сара Элпар
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UFC Fight Night Las Vegas 37
1-й сезон
Эрин Бланчфилд vs Сара Элпар

UFC Fight Night Las Vegas 37 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

Возглавил турнир в Лас-Вегасе бой в полутяжелом весе между Энтони Смитом (#6, серия из двух побед) и Раяном Спэнном (#11). Также, в карде вечера запланирован конкурентный бой между Ионом Куцелабой и Дэвином Кларком.

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