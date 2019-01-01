Эрик Андерс vs Халил Раунтри мл.
UFC 236
1-й сезон
3-я серия

UFC 236 (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2019, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

14 апреля 2019 года на State Farm Arena в Атланте состоялась ночь боeв UFC 236. В главном поединке сошлись Дастин Порье и действующий чемпион полулегкого веса Макс Холлоуэй. Во второй по значимости схватке встретились бойцы средней весовой категории Келвин Гастелум и Исраэль Адесанья.

28 мин / 00:28

