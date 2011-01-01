WinkДетям6 класс. Всеобщая историяФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыЭпоха Возрождения. Развитие Италии в 15-16 вв
6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн
7.32011, Эпоха Возрождения. Развитие Италии в 15-16 вв
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Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
Этот урок посвящен теме «Развитие Италии в XV;XVI вв.». Вы узнаете о возвышении итальянских городов, борьбе за инвеституру между папой римским и императорами, зарождении тирании в Италии, а также об известной семье Медичи, деятельность которой способствовала развитию культуры и впоследствии дала толчок эпохе Возрождения.
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