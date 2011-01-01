6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Этот урок посвящен теме «Развитие Италии в XV;XVI вв.». Вы узнаете о возвышении итальянских городов, борьбе за инвеституру между папой римским и императорами, зарождении тирании в Италии, а также об известной семье Медичи, деятельность которой способствовала развитию культуры и впоследствии дала толчок эпохе Возрождения.



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