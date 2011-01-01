WinkДетям7 класс. Всеобщая историяЕвропа и мир в конце XV-XVII вв.Эпоха великих географических открытий
7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.32011, Эпоха великих географических открытий
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Сюжет
Эпоха Великих географических открытий ; важнейший этап в истории человечества. Это время, когда очертания материков, морей и океанов становятся все точнее, технические приборы совершенствуются, а ведущие страны того времени �отправляют мореплавателей на поиски новых богатых земель. На этом уроке вы узнаете о морских экспедициях Васко да Гамы, Христофора Колумба и Фернана Магеллана, а также об открытии ими новых земель.
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