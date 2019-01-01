Эпоха кино. Сезон 1. Серия 3
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Эпоха кино (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2019, The Movies
Документальные18+

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Сюжет

Том Хэнкс и Гари Гоэцман представляют: все, что вы хотели знать о своих любимых фильмах, но боялись спросить. Главные режиссеры планеты, основополагающие ленты и хроники их создания: этот проект — отличный подарок для тех, кому интересно, что творится за кадром великих картин.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb