8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

В данном уроке мы познакомимся с VII и VIII явлением третьего действия комедии Фонвизина «Недоросль». В ходе занятия мы проанализируем эти два явления, сцену драки учителей, а также узнаем значение незнакомых слов.





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