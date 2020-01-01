WinkДетям8 класс. ЛитератураИз литературы XVIII векаЭпизод комедии «Недоросль»
8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
5.52020, Эпизод комедии «Недоросль»
Образовательные0+
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Сюжет
В данном уроке мы познакомимся с VII и VIII явлением третьего действия комедии Фонвизина «Недоросль». В ходе занятия мы проанализируем эти два явления, сцену драки учителей, а также узнаем значение незнакомых слов.
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