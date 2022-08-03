Эпидемия с Антоном Красовским: Все о коронавирусе (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Цикл видео о том, как Россия борется с эпидемией коронавируса и как сидит на карантине, как нужно вести себя в условиях пандемии COVID-19 и как не заразиться. Здесь всe, что нужно знать о COVID-19: кто в группе риска, как протекает болезнь, зачем нужны маски, как сдаются анализы и какими лекарствами лечат коронавирусную инфекцию. О новом вирусе, захватившем планету, рассказывают ведущие ученые, вирусологи и врачи, которые находятся на передовой линии борьбы с пандемией.

