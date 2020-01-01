WinkДетям5 класс. ЛитератураТеория литературы. Фольклорные и литературные жанрыЭпические жанры УНТ (устного народного творчества) и литературные жанры
5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
7.02020, Эпические жанры УНТ (устного народного творчества) и литературные жанры
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Сюжет
Жанры фольклора и литературы. Эпос, лирика и драма в устном народном творчестве и литературе. Сходства и различия народной и литературной сказок.
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