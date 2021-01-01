UFC 261 (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Бой-реванш между действующим чемпионом полусреднего веса Камару Усманом и Хорхе Масвидалем (#4 рейтинга) стал главным событием турнира. Летом 2020 года Усман победил Масвидаля единогласным решением судей. Так же в со-главных боях турнира решилась судьба чемпионского титула в женском минимальном и наилегчашем весах. Вейли Жанг, действующая чемпионка UFС, сразилась с Роуз Намаюнас (#1 рейтинга), а Валентина Шевченко защищала пояс в поединке с Джессикой Андрадэ (#1 рейтинга).



