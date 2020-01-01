Энтони Смит vs Дэвин Кларк
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UFC Fight Night Las Vegas 15
1-й сезон
Энтони Смит vs Дэвин Кларк

UFC Fight Night Las Vegas 15 (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2020, UFC
Спортивный, Спортивный18+

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О сериале

Бой в полутяжелом весе стал главным событием турнира. Энтони Смит (#7 в рейтинге) постарался прервать серию поражений в поединке с Дэвином Кларком. Ранее Смит уступил в мае 2020 г. Гловеру Тейшейре и в августе 2020 г. Александру Ракичу.

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Жанр
Спортивный
Время
36 мин / 00:36

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