Энтони Хернандез vs Кевин Холлэнд
Wink
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UFC Fight Night Jacksonville 2
1-й сезон
4-я серия

UFC Fight Night Jacksonville 2 (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Главным боем вечера на UFC Fight Night в Джексонвилле, Флорида стал бой между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в тяжeлом весе Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом, занимающим девятую строчку в рейтинге тяжeлого веса UFC.

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Жанр
Спорт
Время
21 мин / 00:21

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