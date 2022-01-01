Енотки. Песенки (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

WinkДетямЕнотки. Песенки1-й сезон9-я серия
Эта серия пока недоступна
О сериале
В большой музыкальной шкатулке, внутри которой спрятана игровая площадка, живут семь музыкальных енотов. Знакомьтесь, Дока, Ре, Мими, Фаф, Со, Ляля и Си — пушистые малыши, названные в честь нот. Они и дня не могут прожить без приключений, музыки и исследования окружающего мира, а обо всех своих наблюдениях они сочиняют песни.
