WinkДетямЭнчантималс2-й сезон7-я серия
8.42019, Enchantimals: Tales from Everwilde
Мультсериалы, Приключения0+
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Энчантималс (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Наполненный магией мультсериал для юной аудитории о подругах, тесно связанных с их животными-компаньонами. Посетите волшебный мир, где веселье и приключения поджидают на каждом шагу, а дружба помогает исполнять самые заветные желания. Полузвери-полудевочки и их милые спутники-животные исследуют таинственный Вандервуд и учатся пониманию и заботе о близких. Смотреть мультфильм «Энчантималс» на русском языке онлайн можно в видеосервисе Wink.
СтранаКанада
ЖанрПриключения, Фэнтези, Мультсериалы, Для самых маленьких, Музыка
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
7.3 IMDb