Энчантималс. Сезон 2. Серия 3
Wink
Детям
Энчантималс
2-й сезон
3-я серия
8.42019, Enchantimals: Tales from Everwilde
Мультсериалы, Семейные0+

Этот сериал пока недоступен

Энчантималс (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Наполненный магией мультсериал для юной аудитории о подругах, тесно связанных с их животными-компаньонами. Посетите волшебный мир, где веселье и приключения поджидают на каждом шагу, а дружба помогает исполнять самые заветные желания. Полузвери-полудевочки и их милые спутники-животные исследуют таинственный Вандервуд и учатся пониманию и заботе о близких. Смотреть мультфильм «Энчантималс» на русском языке онлайн можно в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

6.8 IMDb