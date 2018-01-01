Энчантималс (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

WinkДетямЭнчантималс1-й сезон22-я серия
8.42018, Enchantimals: Tales from Everwilde
Мультсериалы, Фэнтези0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Наполненный магией мультсериал для юной аудитории о подругах, тесно связанных с их животными-компаньонами. Посетите волшебный мир, где веселье и приключения поджидают на каждом шагу, а дружба помогает исполнять самые заветные желания. Полузвери-полудевочки и их милые спутники-животные исследуют таинственный Вандервуд и учатся пониманию и заботе о близких. Смотреть мультфильм «Энчантималс» на русском языке онлайн можно в видеосервисе Wink.
СтранаКанада
ЖанрСемейный, Фэнтези, Мультсериалы
КачествоFull HD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
6.8 IMDb