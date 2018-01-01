Энчантималс. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Энчантималс
1-й сезон
2-я серия
8.42018, Enchantimals: Tales from Everwilde
Мультсериалы, Семейные0+

Этот сериал пока недоступен

Энчантималс (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Наполненный магией мультсериал для юной аудитории о подругах, тесно связанных с их животными-компаньонами. Посетите волшебный мир, где веселье и приключения поджидают на каждом шагу, а дружба помогает исполнять самые заветные желания. Полузвери-полудевочки и их милые спутники-животные исследуют таинственный Вандервуд и учатся пониманию и заботе о близких. Смотреть мультфильм «Энчантималс» на русском языке онлайн можно в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

6.8 IMDb