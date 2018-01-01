Энчантималс (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Энчантималс. Сезон 1. Серия 12
8.42018, Enchantimals: Tales from Everwilde
Мультсериалы, Фэнтези0+

О сериале

Наполненный магией мультсериал для юной аудитории о подругах, тесно связанных с их животными-компаньонами. Посетите волшебный мир, где веселье и приключения поджидают на каждом шагу, а дружба помогает исполнять самые заветные желания. Полузвери-полудевочки и их милые спутники-животные исследуют таинственный Вандервуд и учатся пониманию и заботе о близких. Смотреть мультфильм «Энчантималс» на русском языке онлайн можно в видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Семейный, Фэнтези, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

6.8 IMDb