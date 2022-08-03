7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 18 смотреть онлайн

На уроке вы познакомитесь с содержанием рассказа Е. Носова Живое пламя определите тему и идею рассказа, ставшего продолжением военной темы в творчестве автора. Предложенный цитатный материал поможет вам оценить художественное своеобразие рассказа, найти и дать трактовку основным образам и метафорам.



