Е.Н. Носов «Кукла»
Wink
Детям
7 класс. Литература
Из литературы XX века
17-я серия

7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 17 смотреть онлайн

6.02020, Е.Н. Носов «Кукла»
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На уроке учащиеся познакомятся с содержанием и проблематикой рассказа Е.И. Носова Кукла, затронут нравственные вопросы бережного отношения в окружающему миру, ответственности за поступки перед собой, другими людьми и природой.

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