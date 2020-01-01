7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 17 смотреть онлайн

Сюжет

На уроке учащиеся познакомятся с содержанием и проблематикой рассказа Е.И. Носова Кукла, затронут нравственные вопросы бережного отношения в окружающему миру, ответственности за поступки перед собой, другими людьми и природой.



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