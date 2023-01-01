Baby Dolls Swimming in the Sink
Wink
Детям
Emily Tube
1-й сезон
Baby Dolls Swimming in the Sink

Emily Tube (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2.72023, Baby Dolls Swimming in the Sink
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Сюжет

Добро пожаловать на очаровательный детский канал, где воображение не знает границ! Присоединяйтесь к Эмили, яркой девочке , и она с головой окунется в мир игрушек, веселья и бесконечного творчества.
Эмили отправляет зрителей в увлекательное путешествие, наполненное смехом, радостью и множеством игр. С ее заразительной улыбкой и неиссякаемым энтузиазмом она оживляет игрушки, как никто другой, создавая волшебный опыт для детей всех возрастов.

От кукол и фигурок до мягких животных и настольных игр - коллекция игрушек Эмили обширна и разнообразна, она удовлетворяет самые разные интересы и предпочтения.

Благодаря ее игровым приключениям дети получают ценные уроки о дружбе, совместном использовании и важности доброты.Видеоблог «Emily Tube» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

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Страна
Россия
Жанры
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