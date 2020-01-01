Эмили в Париже (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Американка Эмили получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой, найти новых друзей и любовь.



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