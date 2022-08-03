Элвиннн!!! И бурундуки. Сезон 3. Затерянные в космическом лагере|Супергорячий шоколад
Wink
Детям
Элвиннн!!! И бурундуки
3-й сезон
23-я серия

Элвиннн!!! И бурундуки (мультсериал, 2017) сезон 3 серия 23 смотреть онлайн

2017, Alvinnn!!! And the Chipmunks
Мультсериалы, Семейный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Любимые герои возвращаются в красочном мультсериале! Озорные братья-бурундуки во главе с Элвином играют в рок-группе на радость поклонникам и живут у холостяка Дэйва, который пишет для них песни и заботится как о родных. А когда звездные грызуны шалят он кричит на весь дом: «Элвиннн!!!».

Страна
США, Индия, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультсериалы, Музыка
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элвиннн!!! И бурундуки»