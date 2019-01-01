UFC Fight Night Wichita (сериал, 2019) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн

Элизеу Дос Сантос vs Кёртис Миллендер
UFC Fight Night Wichita
1-й сезон
2019, UFC
Спортивный, Спортивный18+

10 марта 2019 года в американском городе Уичито состоялся турнир UFC Fight Night. Главным событием вечера стал бой между тяжеловесами Дерриком Льюисом по прозвищу «Черный зверь» и Джуниором «Цыгано» Дос Сантосом. Смотрите, как это было и узнайте, кто победил.

16 мин / 00:16

