Ели у Емели (сериал, 2019) сезон 2 серия 25 смотреть онлайн

Шеф-повар, телеведущий и фуд-продюсер Василий Емельяненко делится рецептами с акцентом на русскую кухню, учитывая гастрономические пристрастия широкой аудитории: поклонников рыбных блюд, приверженцев раздельного питания, фанатов азиатских мотивов и любителей популярных российских рецептов.



Сериал Ели у Емели 2 сезон 25 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.