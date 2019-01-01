Ели у Емели. Сезон 2. Серия 19
Wink
Детям
Ели у Емели
2-й сезон
19-я серия

Ели у Емели (сериал, 2019) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

2019, Ели у Емели. Сезон 2. Серия 19
ТВ-шоу6+

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Сюжет

Шеф-повар, телеведущий и фуд-продюсер Василий Емельяненко делится рецептами с акцентом на русскую кухню, учитывая гастрономические пристрастия широкой аудитории: поклонников рыбных блюд, приверженцев раздельного питания, фанатов азиатских мотивов и любителей популярных российских рецептов.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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