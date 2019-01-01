Ели у Емели. Сезон 2. Серия 17
Wink
Детям
Ели у Емели
2-й сезон
17-я серия

Ели у Емели (сериал, 2019) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн

2019, Ели у Емели. Сезон 2. Серия 17
ТВ-шоу6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Шеф-повар, телеведущий и фуд-продюсер Василий Емельяненко делится рецептами с акцентом на русскую кухню, учитывая гастрономические пристрастия широкой аудитории: поклонников рыбных блюд, приверженцев раздельного питания, фанатов азиатских мотивов и любителей популярных российских рецептов.

Сериал Ели у Емели 2 сезон 17 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг