2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

2 класс. Чтение
Елена Благинина. «Посидим в тишине»
Елена Благинина. «Посидим в тишине»
На этом уроке вы познакомитесь с биографией и творчеством Елены Александровны Благининой, прочитаете стихотворение Посидим в тишине и разберeте его.
