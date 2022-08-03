Элементы социальной структуры
Wink
Детям
11 класс. Обществознание
Социальная сфера жизни общества
Элементы социальной структуры

11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

5.52020, Элементы социальной структуры
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Данный видеоурок предназначен для самостоятельного изучения темы Элементы социальной структуры. В ходе занятия учащиеся узнают о том, что представляет собой единая социальная структура, из каких элементов она состоит. Учитель расскажет об элементах связей и отношений, которые объединяют различные слои населения.

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Жанр
Образовательные
Время
20 мин / 00:20

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