WinkДетям9 класс. ХимияХимия металловЭлементы подгруппы А I группы
9 класс. Химия (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
6.32020, Элементы подгруппы А I группы
Образовательные18+
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О сериале
Данный урок посвящен изучению строения атомов элементов IА групп и свойств образованных ими простых и сложных веществ. Вы узнаете, почему металлы, образованные элементами IА группы, называют щелочными. Учитель расскажет, в какие химические реакции вступают щелочные металлы, каким способом распознают их соединения.
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