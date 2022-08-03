Данный урок посвящен изучению строения атомов элементов IА групп и свойств образованных ими простых и сложных веществ. Вы узнаете, почему металлы, образованные элементами IА группы, называют щелочными. Учитель расскажет, в какие химические реакции вступают щелочные металлы, каким способом распознают их соединения.



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