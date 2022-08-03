Элементы подгруппы А I группы
Wink
Детям
9 класс. Химия
Химия металлов
Элементы подгруппы А I группы

9 класс. Химия (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

6.32020, Элементы подгруппы А I группы
Образовательные18+

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О сериале

Данный урок посвящен изучению строения атомов элементов IА групп и свойств образованных ими простых и сложных веществ. Вы узнаете, почему металлы, образованные элементами IА группы, называют щелочными. Учитель расскажет, в какие химические реакции вступают щелочные металлы, каким способом распознают их соединения.

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Жанр
Образовательные
Время
5 мин / 00:05

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