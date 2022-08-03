Элементарно. Сезон 7. Серия 7
Wink
Сериалы
Элементарно
7-й сезон
7-я серия
9.42019, Elementary 7
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

Элементарно (сериал, 2019) сезон 7 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Шерлок Холмс и Джоан Ватсон продолжают весьма плодотворное сотрудничество. Доктору удается контролировать гениального детектива. Однако, в скором времени все будет держаться на грани, Шерлок окажется в шаге от пропасти из которой едва сумел выбраться раньше, а Джоан будет преследовать прошлое.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элементарно»