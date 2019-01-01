Элементарно. Сезон 7. Серия 3
Wink
Сериалы
Элементарно
7-й сезон
3-я серия
9.42019, Elementary 7
Драмы, Детективы18+

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Элементарно (сериал, 2019) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Шерлок Холмс и Джоан Ватсон продолжают весьма плодотворное сотрудничество. Доктору удается контролировать гениального детектива. Однако, в скором времени все будет держаться на грани, Шерлок окажется в шаге от пропасти из которой едва сумел выбраться раньше, а Джоан будет преследовать прошлое.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элементарно»

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